2017年最值得期待的智能手机盘点

尽管目前只是1月份，但是今年智能手机业界的发展轮廓已初具雏形。随着时光步入两大贸易展览会——CES和MWC之间的档期，我们将有更好的机会去了解今春将有哪些手机上市，以及可能会有什么新品值得等待。

ZD至顶网个人商用频道 01月28日 北京消息 尽管目前只是1月份，但是今年智能手机业界的发展轮廓已初具雏形。随着时光步入两大贸易展览会——CES和MWC之间的档期，我们将有更好的机会去了解今春将有哪些手机上市，以及可能会有什么新品值得等待。

以往我们在作类似手机新品盘点的时候，并未将一些手机产品及其创意纳入清单当中，此次亦然。你会注意到，此次我们没有提及苹果的任何产品。这是因为，目前的传闻称iPhone SE今年春季不会得到更新，而秋季发布会上可能推出的iPhone 8 (或者是7s)又离我们太遥远，现在对其大加评论似乎又有些不靠谱;此外，传言当中的Moto X将在今年6月发布，微软也将推出Surface(微软产品分析师Mary Jo Foley则称其将在明年上市)。

下面让我们对今年可能上市的一些最热门智能手机略作盘点。

华硕Zenfone AR

在今年拉斯维加斯举办的2017国际消费性电子展(CES 2017)上，华硕推出了ASUS ZenFone AR手机，这将是首款支持谷歌Tango技术及Daydream 技术的智能手机。其他配置也非常豪华，它将采用高通骁龙821处理器，配置高大上的2K AMOLED显示屏，与此同时，其所搭载华硕TriCam三重镜头系统，专为增强现实设计。Zenfone AR的相机非常有特色，能够提供夜间模式，以及一个像素可高达9600万的拍摄模式。

黑莓“水星(Mercury)”

在CES 2017上，被看作是由黑莓最后一款主导设计的产品——黑莓Mercury如期登场。这款手机拥有QWERTY全键盘设计，搭载安卓操作系统。之前的黑莓手机外观设计总是很大，很重，而且因缺乏运营商支持而备受冷落。但黑莓Mercury将由TCL销售并且提供支持，预计将获更多运营商支持。据传黑莓Mercury将采用高通骁龙625处理器，3GB的RAM，配备microSD卡插槽，采用4.5英寸的1080p显示屏，搭载1300万和800万像素的摄像头。

长虹H2

在拉斯维加斯CES 2017展会现场，长虹公司发布了全球首款分子识别手机——长虹H2。通过分子识别手机，用户能快速检测果蔬糖分、水分、药品真伪，以及皮肤年龄，酒水类等物质。长虹H2搭载了小型化分子光谱传感器的智能手机，能够快速检索物质分子结构，并通过大数据、云计算分析出物品的分子状态。长虹H2拥有6英寸全高清屏幕和极高屏占比，视觉效果和握持感极佳。手机搭载2G赫兹的八核处理器，以及4GB RAM和64GB ROM能满足大容量存储需求，16M像素摄像头可以完成动态捕捉。至于其售价，消费者应该可以接受，据传在中国市场售价为433美元(约合人民币2966元)。

HTC U Ultra

HTC在今年1月12日发布了2017年首款旗舰智能机——HTC U Ultra。这款产品采用主副双屏和双面玻璃设计，外观跟以前的HTC手机相比变化非常明显。HTC同时还为新旗舰HTC U Ultra手机带来了128GB蓝宝石屏幕特别版，相较于64GB普通版，蓝宝石特别版在手机正面采用一整块蓝宝石玻璃作为防护材料，不过其他方面与普通版本完全一致。HTC U Ultra的产品设计令人期待，比如包括最快的LTE连接速度、个性化的音频设置以及良好的防水性能等等。

华为Mate 9(预装Alexa语音助理)

华为的Mate 9在美国市场已展开预售，而且已在欧洲市场推出数月，但是集成了亚马逊Alexa语音助理功能的Mate 9将在2月份上市。根据宣传视频显示，华为Mate 9的Alexa功能将一直处于待机聆听状态，但对于部分用户而言，在使用Alexa功能时，需要切换掉谷歌默认的语音助手。如果用户拥有一套智能家居需要操控的话，Mate 9可能是你理想的平板手机设备。

LG G6

LG已经发出MWC邀请函，确认将于2月26日举办新品发布会，或将正式推出新款智能旗舰LG G6。据称LG G6将告别模块设计，从而关注产品的“可用性”。据报道，LG G6的售价可能在500-600美元之间。不过时下关于LG G6的传闻甚嚣尘上，具体其设计不好猜测，甚至连来自LG自家的一些信息也有些相互矛盾，比如LG G6是否会采用可拆卸电池。此外，LG G6还有可能像LG V20采用双摄像头设计，而且产品尺寸可能会很薄，背板有可能采用玻璃设计。最值得关注的是，LG G6将成为LG首款搭载高通骁龙835芯片的智能手机。

三星Galaxy S8

最新传闻称，三星Galaxy S8将在4月18日上市。外媒称，三星原计划在MWC 2017上发布该机，但因一些技术问题推迟到4月。

综合以往及最新传闻，Galaxy S8可能将采用无边框显示屏设计，配备全新个人语音助理，取消耳机插口。手机尺寸可能为6英寸或者6.2英寸，仅有曲面屏设计。预计Galaxy S8美国版本将采用高通骁龙835处理器，搭载三星新版本的Gear VR软件，从而使骁龙835的增强VR功能发挥到极致。