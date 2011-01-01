三星Galaxy S8首幅实拍图片与上市日期披露

一位知名消息人士公布了三星公司即将推出之Galaxy S8手机的外形与上市日期。另外值得欣慰的是，我们在图中看到了耳机插孔！根据VentureBeat网站的Evleaks报道，三星公司将于今年3月29日在纽约市公布其Galaxy S8旗舰机型的两款版本...

ZD至顶网个人商用频道 01月31日 国际报道：一位知名消息人士公布了三星公司即将推出之Galaxy S8手机的外形与上市日期。另外值得欣慰的是，我们在图中看到了耳机插孔！

根据VentureBeat网站的Evleaks报道，三星公司将于今年3月29日在纽约市公布其Galaxy S8旗舰机型的两款版本，且二者的正式上市时间为4月21日。

据称新一代Galaxy S8将分为两种尺寸——其QHD与Super AMOLED显示屏将占据手机正面83%的面积。

其中一款手机配备有5.8英寸显示屏，另一款则为6.2英寸显示屏，且设备下面不再像此前版本的Galaxy系列产品那样采用软性触摸按钮。二者都将继续保留显示屏边框。

其它已经披露的规格包括：

显示屏 : 5.8英寸QHD/AMOLED/6.2英寸QHD AMOLED

: 5.8英寸QHD/AMOLED/6.2英寸QHD AMOLED 处理器 : 骁龙835（或者10纳米三星Exynos芯片组，具体视市场而定）

: 骁龙835（或者10纳米三星Exynos芯片组，具体视市场而定） 电池 : 3000毫安/3500毫安

: 3000毫安/3500毫安 内存 : 4GB

: 4GB 存储 : 64 GB并可配合最高256 GB迷你SD卡

: 64 GB并可配合最高256 GB迷你SD卡 端口 : USB Type-C、3.5毫米耳机插孔

: USB Type-C、3.5毫米耳机插孔 摄像头 :背面1200万像素（f/1.7），前置800万像素（f/1.7）且包含Iris扫描仪

:背面1200万像素（f/1.7），前置800万像素（f/1.7）且包含Iris扫描仪 连接: USB-C

USB-C 指纹传感器: 后置

英国《卫报》本周早些时候报道称，Galaxy S8手机将能够与计算机显示器匹配以实现桌面查看。Evleaks表示这项设置被称为“三星DeX”，并要求使用HDMI接口。用户将能够通过键盘与鼠标对手机进行操作。

在软件方面，三星公司此前表示其将发布一款名为“Bixby”的人工智能数字助手应用。这款数字助手将允许Galaxy S8用户执行多种任务，包括预订餐馆或设置日历约会，而不再需要启动第三方应用。用户只需要简单与数字助理交谈即可。

三星公司此前证实称，三星方面不会在下个月的移动世界大会上公布其Galaxy S8产品线。三星公司以往始终选择移动世界大会作为其新款手机的发布舞台，并在公布后不久将产品正式投放市场。很明显，三星公司此次希望确保不再重蹈Galaxy Note 7的覆辙。

Galaxy S8手机在美国的售价目前尚不明确。EvLeaks表示欧洲客户需要为新机型支付高于上代机型100欧元的价格。其中5.8英寸机型的零售价为799欧元（约合850美元），而6.2英寸机型则售价899欧元。