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ZDNet智能手机频道三星Galaxy S8首幅实拍图片与上市日期披露

三星Galaxy S8首幅实拍图片与上市日期披露

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一位知名消息人士公布了三星公司即将推出之Galaxy S8手机的外形与上市日期。另外值得欣慰的是，我们在图中看到了耳机插孔！根据VentureBeat网站的Evleaks报道，三星公司将于今年3月29日在纽约市公布其Galaxy S8旗舰机型的两款版本...

作者：孙斌 来源：ZDNet智能手机频道 【编译】 2017年1月31日

关键字：Galaxy S8 三星

ZD至顶网个人商用频道 01月31日 国际报道：一位知名消息人士公布了三星公司即将推出之Galaxy S8手机的外形与上市日期。另外值得欣慰的是，我们在图中看到了耳机插孔！ 

三星Galaxy S8首幅实拍图片与上市日期披露

根据VentureBeat网站的Evleaks报道，三星公司将于今年3月29日在纽约市公布其Galaxy S8旗舰机型的两款版本，且二者的正式上市时间为4月21日。

据称新一代Galaxy S8将分为两种尺寸——其QHD与Super AMOLED显示屏将占据手机正面83%的面积。

其中一款手机配备有5.8英寸显示屏，另一款则为6.2英寸显示屏，且设备下面不再像此前版本的Galaxy系列产品那样采用软性触摸按钮。二者都将继续保留显示屏边框。

其它已经披露的规格包括：

  • 显示屏: 5.8英寸QHD/AMOLED/6.2英寸QHD AMOLED
  • 处理器: 骁龙835（或者10纳米三星Exynos芯片组，具体视市场而定）
  • 电池: 3000毫安/3500毫安
  • 内存: 4GB
  • 存储: 64 GB并可配合最高256 GB迷你SD卡
  • 端口: USB Type-C、3.5毫米耳机插孔
  • 摄像头:背面1200万像素（f/1.7），前置800万像素（f/1.7）且包含Iris扫描仪
  • 连接: USB-C
  • 指纹传感器: 后置

英国《卫报》本周早些时候报道称，Galaxy S8手机将能够与计算机显示器匹配以实现桌面查看。Evleaks表示这项设置被称为“三星DeX”，并要求使用HDMI接口。用户将能够通过键盘与鼠标对手机进行操作。

在软件方面，三星公司此前表示其将发布一款名为“Bixby”的人工智能数字助手应用。这款数字助手将允许Galaxy S8用户执行多种任务，包括预订餐馆或设置日历约会，而不再需要启动第三方应用。用户只需要简单与数字助理交谈即可。

三星公司此前证实称，三星方面不会在下个月的移动世界大会上公布其Galaxy S8产品线。三星公司以往始终选择移动世界大会作为其新款手机的发布舞台，并在公布后不久将产品正式投放市场。很明显，三星公司此次希望确保不再重蹈Galaxy Note 7的覆辙。

Galaxy S8手机在美国的售价目前尚不明确。EvLeaks表示欧洲客户需要为新机型支付高于上代机型100欧元的价格。其中5.8英寸机型的零售价为799欧元（约合850美元），而6.2英寸机型则售价899欧元。

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