不怒反笑？三星电池爆炸门反而让人更愿意购买三星Note 8

三星Galaxy Note 7的爆炸门事件反而促使笔者比以往任何时候都更愿意去购买一部三星手机。你可能会觉得，面对三星这样一个出售过会爆炸手机的公司，购买下一台设备时，我还会毫不犹豫地选择三星吗?

ZD至顶网个人商用频道 02月07日 国际报道：三星Galaxy Note 7的爆炸门事件反而促使笔者比以往任何时候都更愿意去购买一部三星手机。

你可能会觉得，面对三星这样一个出售过会爆炸手机的公司，购买下一台设备时，我还会毫不犹豫地选择三星吗?毕竟它可能曾烧毁了我的家园，然后匆忙更换的手机也是一部容易着火的设备。但事实上，我还会选择三星。

诚然，三星的爆炸门，搞砸了就是搞砸了，并非每个人都准备好要原谅它。但别忘了，还有三百万有潜在危险的手机并没有激怒不少客户。

但事实是这样的：三星是目前唯一一家经历过电池灾难的智能手机制造商。因此它也是唯一一家不能让这样的事情再次发生的公司。

“我相信三星的自身利益，而不仅仅是它自己说出来的话。”

我并不是在称赞三星对这次惨败的处理方式，也不是说终于弄清了其手机为何会两次爆炸，三星宣布的所有事情中，没有哪件特定的事能让我觉得再买一台手机会感觉更好——三星最新的Note 8电池测试公告不能，该公司最新的四个电池测试设备以及三星表示专门调来处理电池门问题的700名工程师也不能。

我只是指出，为了继续生存下去，在安全性问题上，三星别无选择，只能做得更好。因此三星肯定会做得更好，而这也意味着三星手机将成为出售柜台上经过最认真安全检查的手机。

对于一款入手前已经反复测试检查过的智能手机，我无疑是非常喜欢的。谁知道三星在寻找电池漏洞的过程中会不会也找到并修复了一些其他的质量控制问题呢?

更重要的是，三星对于电池的安全标准已经抢得“开端优势”。

在此前的报道中，我从所采访的许多专家口中得知一件令人惊讶的事情：目前并没有什么特定的安全标准，也没有什么必须的测试来防止制造商将存在潜在危险的电池装入一部手机中。手机制造商可以(事实上也经常) 通过UL之类的安全测试公司测试后获得他们的产品认证，但这也是完全可选择的。

随着市场需求促使制造商将越来越大的电池塞进越来越小的空间内的压力日渐增大，加上没有符合要求的安全标准，我们甚至可以认为电池爆炸事件是不可避免的。只是三星不巧，“捷足先登”了。也正因如此，三星将成为首个成功收拾残局的公司，毕竟三星别无选择。

它或许将成为一个典型的“那些没有彻底击倒你的，只会让你更加强大”的案例：尽管该公司可能需要花费50亿美元来清理Note 7残局，但其利润实际上将会上涨。

虽然我们需要正视三星一开始出售的有缺陷Note 7，以及其所更换手机再次出现电池故障的问题，但是作为一位消费者，三星有一件事令我印象深刻：它毫不犹豫地召回了每一台售出的Galaxy Note 7。

并非所有的召回都是这样的。通常，召回产品的公司往往会花费数周或数月的时间调查问题，将范围缩小到特定批次的设备后再发布召回公告。我们本可以全部自己检查下手机的序列号或IMEI，而不是收到“每一台Galaxy Note 7都需要被召回”的明确信息。

当然，无论如何，三星最终可能还是会因为电池故障率异常高的原因惨败，但作为一个智能手机买家，我看到这家公司能够站出来说“把所有手机都召回，我们承担所有损失，我们会对你负责”这样的话，这是我在其他任何手机制造商身上从未看到过的行为。

不论你对三星是否按恰当的顺序与正确的政府机构对话有什么看法，或是该公司用了多久才将其存在潜在火灾危险的产品下架、召回，作为一个智能手机买家，我对这些并不关心。

对我而言，若要购买一部新手机，三星的新机目前来看将成为最安全的选择。如果今年我选择为自己购买一部Galaxy S8或Galaxy Note 8，将完全不必因安全因素而紧张了。