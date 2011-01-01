手机、平板设备快速充电的最佳方法

设想一下这样的情景：你即将在20分钟后离开家或办公室，但你的智能手机电池马上就没电了，因此，在最短时间内为其充入最多的电成为你的当务之急...

ZD至顶网个人商用频道 02月09日 国际报道：设想一下这样的情景：你即将在20分钟后离开家或办公室，但你的智能手机电池马上就没电了，因此，在最短时间内为其充入最多的电成为你的当务之急。

你会怎样做呢?

下文是笔者所找到的最佳方法，它不仅适用于iPhone和Android智能手机，也适用于iPad等平板电脑。

第一：使用一个质量好的、大功率充电器

iPad充电器是我所持有的最快充电器之一，我几乎用它给所有的设备充电，因为它能减少所连接设备充电的总时间。

这种时间上的差异是相当惊人的。举例来说，如果使用苹果提供的iPhone充电器，将iPhone 6S Plus手机从无电状态充到满格电状态，需要三个多小时才行，但如果用iPad充电器，充满时间则会缩短为两个多小时。

另一个我用起来很不错的充电器是亚马逊的9W PowerFast Kindle充电器。

而且我不觉得快速充电设备对电池寿命有什么负面影响，据我很多年的使用经验来看，这样做没有任何问题。

不过，如果你还是对此怀有担忧，还是使用自己的设备自带的充电器吧。

第二：把设备放调到“飞行模式”

设备调到飞行模式后，如果你要为其充电，它将不再继续耗尽电池电量。笔者发现，通常来说，在飞行模式下设备的充电效率约是正常模式下的两倍。

第三：去掉所有的保护套

如果你的设备外壳用的是一个厚橡胶，就更需要注意了，因为电池在变热后充电会变慢。因此，充电时把设备放在一个凉爽的地方也不失为一个好办法。

第四：充电时别再碰这台设备了!

克服自己每隔几分钟都要检查一下电池充电情况的习惯，因为每次激活显示屏或使用Wi-Fi等功能，都会消耗手机宝贵的力量!

第五：携带一个小型便携式充电宝

带个小型充电宝也不错，例如Anker PowerCore迷你充电宝，其携带电量足以在2个小时内充满一部iPhone 6S，而且它小到可以塞进口袋里(当然，别忘了你还需要一根数据线)。