苹果通过WPC认证：新iPhone有望加入无线充电功能

据WPC(Wireless Power Consortium)官网最新显示，苹果公司信息已经收录到WPC无线充电联盟认证目录当中，其中涉及到移动电话和移动电话配件两个主要部分。加入WPC无线充电联盟，意味着苹果未来将采用Qi无线充电技术标准。

ZD至顶网个人商用频道 02月13日 北京消息（文/黄当当）：据WPC(Wireless Power Consortium)官网最新显示，苹果公司信息已经收录到WPC无线充电联盟认证目录当中，其中涉及到移动电话和移动电话配件两个主要部分。

目前无线充电领域主要存在三种技术标准：Power Matters Alliance（PMA）标准，WPC 提出的 Qi 标准，和 Alliance for Wireless Power（A4WP）标准。与另外两个标准相比，Qi 的最大特点就在于通过特有的 “电磁感应技术” 实现了无线充电的通用性技术瓶颈，即不论什么品牌的产品，只要有一个 Qi 的认证标识，就都可以用来无线充电。

而加入WPC无线充电联盟，意味着苹果未来将采用Qi无线充电技术标准，而若从目前Nokia、三星、微软等均加码投注Qi无线充电技术发展，意味日后使用者将直接使用其他品牌的无线充电器为新款iPhone充电。

对于今年预计推出的新款iPhone，目前消息认为苹果将不再更新4英寸机型，即不再会有iPhone SE后继规格，但也有部分说法表示苹果可能会推出5英寸新机，并且采用类似iphone 7规格设计，并且额外加入双镜头模组，但这样的说法似乎仍未有具体佐证消息。

比较可信说法则认为苹果仍计画推出小幅更新的iPhone 7s与iPhone 7s Plus，并且推出恢复前后玻璃机身与金属框体设计的iPhone 8，借此作为iPhone迈入10周年的纪念机种，并将整合各类高阶技术，同时也仅有此款机种将搭载无线充电机能，因此整体售价预期将比过往销售机种更高，外界也猜测，或许它将成为第一款售价超过1000美元的苹果手机。

目前WPC无线充电联盟至今已经有多达213间厂商加入，包含HTC、恩智浦、Qualcomm、Verizon、LG、Philips、华硕、Belkin、奥迪、BMW、三星、PNY等都是合作厂商，其中也有不少品牌已经推行采用WPC主导的Qi无线充电技术，借由电磁感应原理实现无线充电目的。至于在苹果正式加入后，预期Qi无线充电技术将会扩展其应用规模，或许将可能促使已经合并为AirFuel Alliance的A4WP、PMA无线充电联盟进一步与其整合。