荣耀V9：一部用240天研发出的“500天不卡顿”AI手机长啥样？

当“性价比”已不再是混迹手机圈的优势所在，厂商又该怎样出牌？ 荣耀总裁赵明认为，从2017年起中国互联网手机将进入生死下半场，荣耀V9将以“快”破局，并以荣耀的方式来重新定义互联网手机的竞争逻辑，为行业提速，决战互联网手机的下半场。

ZD至顶网个人商用频道 02月22日 北京消息（文/黄当当）：2月21日，荣耀一口气接连发布两款新机——荣耀V9与荣耀8青春版。

而发布会前，荣耀也早已向媒体发布两张颇有“噱头”的邀请函，“颜值爆表预警书”与“超速通知单”。同样是造势，不过荣耀邀请函与苹果风格不一样，它更简单粗暴，一眼就能看明白荣耀这次要玩的正是“技术”——原生Android系统内核优化与AI引入。在互联网手机举步维艰之时，如何”彻底解决Android手机卡顿“成为了荣耀跨出的重要一步。

用240天研发出“500天不卡顿”手机

一份来自腾讯手机管家关于智能手机卡顿报告显示，86.1%的人都面临手机卡顿问题，而27.7%的人表示无法忍受，期待突破性的技术。面对目前消费者的最大痛点，荣耀扛起了解决安卓手机卡顿的重任。

荣耀总裁赵明称，荣耀V9研发团队经历240天专项研发，以顶级硬件+软件+系统层面组合，提出解决卡顿“大技术”方案，用以解决两类卡顿难题：一是瞬间启动的卡顿，可实现“秒杀、秒抢、秒拍”；二是解决持久使用后的卡顿，在实验室环境下通过老化模拟500天使用场景，经实验验证可实现“500天不卡顿”。

硬件层面，荣耀V9装上了麒麟960八核芯片，CPU多核性能提升18%，GPU性能提升180%，同时6GB大内存保证多任务同时运行依旧流畅，而这个配置也算得上目前安卓阵列“顶配”了。

软件系统层面，得益于荣耀V9采用华为自家研发的EMUI 5.0，这个系统有两大优势：一是对原生安卓系统内核优化，相当于对安卓原生系统做了“精装修”；二是基于人工智能技术，可学习应用使用习惯，智能调配硬件资源，APP常用常快。

此外，为了突出这款手机的运行之“快”，荣耀这次没跟“王者荣耀”扯关系，却拉来了“阴阳师”为其站台，并宣布荣耀V9 成为“阴阳师”的官机。事实上，这两款手游都对智能手机的综合素质要求特别严苛。

“荣耀大技术” 为互联网手机下半场提速

当“性价比”已不再是混迹手机圈的优势所在，厂商又该怎样出牌？ 荣耀总裁赵明在发布会上表示，2017年互联网手机已经进入决定生死的“下半场”。

之所以这样认为，他表示从2016年开始，联网手机在产品、渠道、用户、营销等方面的优势已经不再明显，其表现是互联网手机的市场增速大幅回落，这让业界对互联网手机的模式产生了怀疑。

另外，据市场研究机构IDC不久前公布的数据显示，2016年全球智能手机同比仅增长2.3%，远不及2015年10.4％的增长率，这意味着智能手机行业已经开始从增量时代转向存量时代。

当手机市场转入“存量市场”竞争，赵明认为互联网手机还面临以下三个挑战：

一、在中国，手机将会主要集中在三到六线市场，全球增长则会更多集中在新兴市场，而这些市场正是互联网手机目前弱势之处；

二、全球手机产业涨价已成大趋势，包括元器件涨价，制造成本和营销成本都在上升，互联网手机面临涨价大势，而这也将进一步削弱互联网手机在性价比方面的竞争力；

三、消费升级，对品质要求更为苛刻，也进一步对互联网手机的品质带来挑战。

但赵明也指出，互联网手机并没有想象的那么悲观。“互联网手机摆脱传统性价比模式，转向基于创新的大技术推动，将成为推动整个手机行业加速发展的动力，让互联网手机大有未来”。他认为，品质、创新、服务是基础，“大技术产品”则是推动互联网再次飞翔的双翼。

这里，赵明提到的“大技术”涵盖了多个维度——不仅包括满足当下消费升级需求的创新，如极速体验、拍照、续航、品质等，还包括面向未来的人工智能技术等，材料学、光学算法、通信技术、芯片、工艺等。

荣耀V9正是“荣耀大技术”下的产物。在继承荣耀V8“长续航、双镜头、2K屏”等特点的基础上，全新荣耀V9在产品创新方面作出突破，比如拍照方式——VR全景相机、3D建模。赵明称，荣耀V9将以“快”破局，并以荣耀的方式来重新定义互联网手机的竞争逻辑，为行业提速，决战互联网手机的下半场。

荣耀VR全景相机，用户只需将该VR全景相机插在荣耀V9上，便可拍摄高达3K画质的VR全景照片

荣耀V9采用包装盒变身设计，只需一步即可组装出VR眼镜，体验VR内容

荣耀V9是首款双摄3D建模手机，能轻松趣味拍摄立体头像，支持更换发型、匹配身体、3D在线打印，制作3D人偶（后续升级开启）。3D场景未来应用广泛，可用于3D试衣，开启未来购物。荣耀还对3D建模能力开放，让更多人开发更多应用，探索更多应用场景

据悉，荣耀V9共发布三个版本，4GB+64GB全网通标配版，6GB+64GB全网通高配版和6GB+128GB全网通尊享版，三个版本售价分别为2599元、2999元和3499元，有铂光金、幻夜黑、魅焰红、极光蓝四种颜色，其中仅6GB+128GB全网通尊享版有魅焰红版。荣耀V9即日在华为商城、京东、天猫荣耀官方旗舰店、苏宁易购荣耀官方旗舰店、1号店五大平台开启预约，2月28日10:08，在以上五大平台首发。

除了荣耀V9外，荣耀还发布了荣耀8的升级款——荣耀8青春版，采用双面2.5D玻璃设计，支持镜面自拍（即用后置摄像头进行自拍），拥有16nm麒麟655芯片、4GB高速内存、5.2英寸全高清屏、1200万像素+800万像素内存组合以及搭载一款3000mAh容量电池。荣耀8青春版共推出4个版本，其中3GB+32GB 全网通版售价1099元、4GB+32GB 全网通版售价1399元、4GB+64GB全网通版售价1599元，预约起止时间、平台和首发时间、平台同荣耀V9一致。

此外，荣耀还同步发布荣耀运动蓝牙耳机Honor xSport、荣耀三脚架自拍杆和荣耀车载充电器、荣耀V9手机导航套件多款精致配件，以及荣耀手表S1。