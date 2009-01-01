iPhone 8：发布日期、规格和价格传闻汇总

iPhone发布十周年了，如果苹果公司按照以往的发布节奏，我们将在60天内见到下一代iPhone亮相。不过，今年的新iPhone上市存在一些变数。过去几个月，供应链的流言以及技术分析师的怀疑让我们对iPhone8在9月上旬如期上市存疑。

至顶网个人商用频道 07月05日 国际报道：iPhone发布十周年了，如果苹果公司按照以往的发布节奏，我们将在60天内见到下一代iPhone亮相。

不过，今年的新iPhone上市存在一些变数。

过去几个月，供应链的流言以及技术分析师的怀疑让我们对iPhone8在9月上旬如期上市存疑。资深苹果分析师Ming-Chi Kuo坚持认为新iPhone要到秋季末上市。另外的报道称苹果正在按计划推出iPhone 8。

推迟上市可能是由于苹果正在对iPhone进行重新设计，包括OLED显示屏，无线充电，系统当中的增强现实（AR）功能等。不过，主要的障碍可能是苹果想把Touch ID整合进传闻中的虚拟Home键中。

最近几周，我们已经见到一大堆的新iPhone的爆料，比如设计图纸，视频等。

不去管确切时间，所有迹象都显示，新iPhone将在2017年年底之前发布。我们等待其上市，以下是一些重要传闻汇总。

iPhone8的规格：

三种新款式，包括两个小的“S”型号的升级，加上一个全新的iPhone8型号

Home主页按钮和触摸ID嵌入屏幕或位于背部

具有新的生物识别安全功能，使用LG新的3D感应器科技，虹膜扫描，面部识别功能将出现在iPhone8当中

曲面屏，具有iPad屏幕那样的True Tone显示技术，可能使用ion-x玻璃屏

无线充电技术（电感/磁充电，就像苹果手表一样）

双镜头相机，可能是垂直双镜头配置，可能具有AR功能

支持苹果触控笔

USB-C充电器

加强防水等级

高质量的耳机，声音响亮，清晰

苹果下一代处理器（A10X或A11）

不锈钢与玻璃机身

存储与内存将进行升级，低配版可能为64GB存储，3GB内存

英特尔或高通调制解调器。

内置iOS 11系统

售价在850美元至1099美元之间

何时上市？

这个问题有大量传闻。

新iPhone通常在秋季上市。

不过，由于供应链的原因，iPhone8也许不会在今年登场。有大量传闻称，供应链传回的消息是，苹果正在对新iPhone的硬件做巨大升级。分析师Ming-Chi Kuo表示，iPhone8可能在10月或11月上市。还有人放言，iPhone8将在9月上市，但会处于“严重缺货”状态。也有可能苹果在9月发布“S”款iPhone8，旗舰版则在年底上市。

新iPhone的名字是什么？

我们这里称呼新iPhone为iPhone8。不过，苹果官方并未公布新iPhone的名称。按照iPad的命名推断，苹果可能仍然延续之前的命名方法。有传言说，苹果将发布iPhone十周年纪念版iPhone 10，这可能是一种另类的iPhone版本。

iOS 11

在苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果公布了下一代移动操作系统iOS 11，新一代系统，Siri语音助手将变得更智能，更强大。锁屏，苹果应用商店和控制中心也有新改变。增强现实软件也会融入苹果手机。

垂直摄像头与增强现实

很多“泄漏”的图片显示，iPhone8将配置垂直的双摄像头，中间有一个LED闪光灯。韩国经济日报报道说，LG将为苹果提供3D面部识别技术，用于苹果手机的“生物识别”，也就是说，苹果手机用户将来可以刷脸而不是指纹验证身份。如果iPhone8配备LG的3D感应器，它肯定支持增强现实。

可能是最大升级

新iPhone似乎将配备OLED屏幕。（iPhone 7S和iPhone 7S Plus还使用LCD技术屏。）

曲面OLED屏幕面板（华尔街日报和日经亚洲评论的来源）将是新iPhone的一个重要部件升级。彭博社报道说，iPhone8的屏幕几乎覆盖了前面整个手机，屏幕占比比任何电话都高。

这是一种新的显示技术，也许就是新iPhone推迟发布的一个主要原因。

Home键

分析师Kuo认为，iPhone 8将使用虚拟home键，但它不支持Touch ID。还有传言说，苹果将把home键移到背部去。

美中不足的Touch ID？

上周，高通在上海移动通讯大会上推出了指纹传感技术。有报道说，苹果已经将Touch ID直接嵌入屏幕。制造融合了虚拟home按键与光学指纹扫描器的屏幕显然是一个异常巨大的挑战。苹果有别的选择，包括将Touch ID转移到手机背部，祛除Touch ID或推迟iPhone 8的发布。

机身的传闻

配件制造商已经开始接受w外壳屏幕保护配件的订单，这是一个信号，苹果可能已经锁定了iPhone 8最后的设计。

透露出来的外壳照片显示，iPhone 8的尺寸介于iPhone 7（苹果售价749美元）和7 Plus（苹果售价869美元）之间。

iPhone 8屏幕将变大。

材料方面，彭博社报道说，iPhone 8采用了曲面玻璃和不锈钢材料。这证实了Digitimes和日经亚洲评论之前的报道，苹果可能取消传统的铝制材料机身，而采用玻璃与不锈钢材料。之前关于陶瓷体的传闻似乎已经消失了。

充电：无线和usb-c

多个消息来源均报道说，新iPhone将采用无线充电以及USB-C充电器。

增强的音频

摩根大通透露，苹果可能会为iPhone 8加上一个“增强接收器”，该部件将为用户提供更响亮，更清晰的音频，防水效果也得到改善。

增加AirPods

摩根大通还表示，iPhone 8将配备airpods蓝牙耳机，目前这种耳机售价为159美元。

价格

iPhone 8价格可能超过1000美元，瑞银的分析师认为，64GB入门级型号价格为850美元。

千兆LTE

iPhone 8将跟随Galaxy S8，支持千兆LTE。CNET新闻网的Roger Cheng表示，苹果将使用高通和英特尔的调制解调器（modems）。目前，英特尔的相关芯片还无法达到千兆速度，这可能迫使苹果大量采用高通芯片。

耳机孔

巴克莱银行分析师认为，iPhone 8将有雷电Lightning接口，一个3.5mm耳机插孔。

增强防水

日经亚洲评论文章声称，新iPhone中的至少一个型号具备防水功能，而且防水等级将有现在的IP67提高到IP68，这就意味着它可以在水中浸泡时间更长，更深。

更大存储

苹果可能会提供32GB，64GB和256GB型号的iPhone 8，运行内存为3GB。

氛围灯

巴克莱银行分析师预测说，未来三款手机，包括7S, 7S Plus 和iPhone 8都将配备True Tone技术。

图形芯片

苹果正在开发自己的图形芯片，不过，按照现在15至24个月的供货周期看，苹果不太可能在iPhone 8当中使用新的图形芯片。

我们预计时间是在2018年或2019年。

关于iPhone 9?

目前的传言说，iPhone 9有5.28英寸和6.46英寸两个版本，会采用OLED屏幕。