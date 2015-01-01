荣耀畅玩7X体验评测：历时1年3个月设计的“全面屏”，却多了耐磨特性

荣耀手机一直喜欢在屏幕上大“做文章”。就在上个月，发布首款全面屏手机，甚至将价格拉至“令人发指”的千元价位。那么究竟这款「千元全面屏手机」荣耀畅玩7X表现如何，我们试用了一段时间有了如下体验。

作者：黄当当 来源：至顶网智能手机频道 【原创】 2017年11月9日

至顶网个人商用频道 11月09日 北京消息（文/黄当当）：荣耀手机一直喜欢在屏幕上大“做文章”。就在上个月，发布首款全面屏手机，甚至将价格拉至“令人发指”的千元价位。那么究竟这款「千元全面屏手机」荣耀畅玩7X表现如何，我们试用了一段时间有了如下体验。

本次测试机是黑色版本，配置为4GB+64GB，5.93英寸全面屏，1600万+200万后置高清双摄，搭载麒麟659八核处理器，以及一块3340mAh电池。

注：所有参数皆以评测机为准

最关心的 ID 设计：尺寸没变，但屏幕变大了

荣耀畅玩7X是荣耀首款「全面屏」产品，尺寸仍保持5.5英寸，但屏幕在原有基础上，进行了上下超窄边框处理，这是目前主流「全面屏」采用的工艺设计，带来的效益就是屏幕变大了。

可以看到，荣耀这款手机是在同样尺寸的模具下塞入更大的屏幕，即5.5英寸机身上搭载了一块5.93英寸屏幕，横纵比18:9，分辨率2160x1080，色彩还原度还是不错的。

「全面屏」之后，在尺寸不变的情况下，对手机最大的考验是天线、射频的空间被压缩将近一半，原始方案的天线指标几乎已经不能再满足现有设计——这也是目前「全面屏」面对的难题，设计方案整改。

荣耀畅玩7X用了在ID设计上动了“大手术”。通过调整金属电池盖开缝大小及位置，前壳金属的延伸长度，天线匹配等，最终在空间缩小近一半的情况下，没有对性能妥协。

手机屏幕顶部，同样作出大调整，听筒、摄像头通过Z向错位的方式进行排列。有趣的是，畅玩7X屏幕下方的接口居然放弃了Type-C接口，反倒回归原安卓Micro-USB接口。

黑色版本背部类似磨砂质感，在使用过程中，这种材质容易沾染指纹，不过并不影响持握感。荣耀总裁称，ID设计前后经历1年3个月设计的反复修改，28个手板打样，通过多轮仿真，找到最优的平衡点；此外，机身框架从板材切割开始，历经冲压，整形，NMT注塑，CNC，喷砂，氧化着色等多道工序，最终造就畅玩7X“肌肤般”触感，以及更坚韧的外壳保护。

事实上，在荣耀发布会上，赵明就曾当场做出“摔手机”测试，从1米多的高度垂直摔落，并用力踩下一脚，最终7.6mm厚度的「全面屏」并无大碍。

划重点「全面屏」：让每个APP“体验”不一样

陆续「全面屏」产品上线，这种改变最直观的表现不仅反映在外部ID设计，内部装载APP的使用体验也在悄然变化。

当「全面屏」遇上游戏。改变了原有横纵比，长度上多出一大截的屏幕是否会为「王者荣耀」带来更多“视野”，答案是真的多了。

上为一台屏幕横纵比16：9的手机，下为用于测试的18：9畅玩7X，对比发现，「全面屏」的7X果然在横向视野，的确比前者看到的更多，尤其右下角按键处最为明显。

屏幕大了的另一大好处就是看视频&新闻。在18：9比例加持下，畅玩7X播放21：9的视频大片，视觉上还是较为震撼的。这种效益还顺延在了新闻阅读。

实测下，它会在同一屏幕下预览到更多文字。并且，7X还贴心为用户准备了护眼模式，支持定时开启。

拍摄体验：感受不同场景的1600万+200万双摄

从外观来看，荣耀畅玩7X背部搭载了两颗摄像头，一个主摄像头1600万像素，另一个是副摄像头200万像素，而前置摄像头是800万像素。

这种配置在千元价位手机上还是不太常见的。那么，拍照表现究竟如何呢？来欣赏一组样张（均为原图）：

可以看到，暗光下，畅玩7X抓拍反应还是不错的。至于效果，我们在暗房里试着抓拍一首充满科技感，动态切换比较快的MV，难度表现一是光线暗，另外就是速度快。实测下，十张图中六张较为清晰，成功率还是很高的。

自拍就不说了，十级美颜，适合爱美的你。

总结

在体验荣耀7X近半个月时间后，这部「全面屏」各方面表现还是不错的，至少在千元价位，还是「全面屏」的首次尝试。

尽管在多任务中，后台处理偶尔会卡顿，但是这属正常现象。值得一提的是，在接近15天使用中，并没有为荣耀7X套上任何保护壳，拿放随意相当于主力机使用，发现畅玩7X的确像赵明说的那样，耐磨。

玩游戏，拍照，看视频，刷微博...这几个APP之间，高频切换，发现畅玩7X除了「全面屏」不错的表现，还给我最大感觉是忘了充电，因为这块3340mAh电池，真的很耐抗。