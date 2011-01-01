飞利浦手机新品发布，“智能机+功能机”齐头并进

飞利浦手机作为发布会的重要一环，承担着链接各大屏幕的终端角色。在发布会上隆重推出的X828、X598、X329等新品手机，都绝佳展示了智能手机创新的一面。

关于未来世界的幻想，从上世纪的中后期的科幻小说，到21世纪初的《黑客帝国》等具有全球影响力的科幻电影上映，未来世界的样貌好似变得触手可及，我们的脑内已经渐渐浮现将来世界的运行方式。而科技革新的载体总是呈现于各类大大小小的屏幕上，其中手机扮演的角色至关重要，大部分以智能终端的形式出现，承接着其他屏幕的展现和功能。

而今，这种未来生活的方式已经初露端倪，因为2017年4月20日，飞利浦在上海虹桥演艺中心召开「新视界 玲距离」2017飞利浦新品体验暨林志玲代言合作发布会！

品牌代言人林志玲也盛装出席，并宣布将正式出任飞利浦CIO（Chief Image Officer——首席视觉体验官）！

我们的世界，其实更像是一个“视界”，从随身的手机到巨幅的大屏，由于地理的限制，我们眼中的世界更多由屏幕所呈现着。如果你已经对现在感知世界的方式感到厌倦，没关系，飞利浦的“视界新生态”将联合旗下六大屏幕，将手机、电视、显示器、大屏、平板、VR融为一体，全方位满足显示需求，无缝链接用户生活各种应用场景，通过其在技术领域的绝对优势，比如：代表未来显示发展方向的OLED产品、领先的8K技术、HDR Plus、量子点等，还有飞利浦独有的“流光竞彩”以及“舒视蓝”技术，这些是品牌的硬实力。此外，飞利浦还打造了VR、键鼠等外设的产业链配套产品来支持“视界新生态”，紧接着与企鹅TV、阿里家庭娱乐、微鲸、奇异果TV、PPTV等业内主流内容服务商进行深度合作，拥有海量内容资源的加持。软硬结合，内容为王，打造一个以用户为导向覆盖所有屏类的生态体系。

其中，飞利浦手机作为发布会的重要一环，承担着链接各大屏幕的终端角色。在发布会上隆重推出的X828、X598、X329等新品手机，都绝佳展示了智能手机创新的一面。以X828为例，该款机器拥有飞利浦特有的超长待机功能，搭载3680毫安时超大容量电池，长续航对离不开手机的现代都市人群来说是至关重要的功能，一旦因为续航电力不足导致重要的生意和社交关系破裂，后果难以想象。

而长续航始终是飞利浦手机的标签特色，百年创新是飞利浦始终坚持不懈的前进动力。将应用在飞利浦所有的手机上的Xenium省电技术，通过控制GPU图形处理器给予各种动作和运行程序合理的电流，既可以保证程序正常运行，又能达到节电的目的。飞利浦手机从实际研发中了解用户使用痛点，经过创新发展极大地满足了用户使用需求。

作为一部创新手机，X828手机在细节的挑选上同样独具匠心。市面上大部分手机屏幕依然采用LCD屏，而X828已经选用高端AMOLED屏幕。相比较传统的LED屏，AMOLED更少消耗电量、占比更薄更轻，完美实现消费者对手机日益追求的超轻超薄；而且AMOLED在色彩上，饱和度更高色彩更鲜艳，对部分追求高视觉享受的人群切中需求。此外，AMOLED的高反应度、减少蓝光、超广视角都完胜LED。

而现在大热的双摄像头也出现在了X828、X598的手机上，采用Sony IMX258 1300万像素+ OV 500万双摄像头，1300万主摄，500万提供景深数据，采用三角对焦原理，通过先进算法，合成全景深图片，完美清晰再现“视界”。搭配最新的AMOLED屏幕，相信飞利浦手机势将掀起手机拍摄新风潮！

除了技术革新的智能手机，在功能机方面飞利浦手机也始终推陈出新，满足各种人群的使用需求。特别是老人机方面，作为飞利浦手机的重要细分市场，飞利浦对老人手机的创新也从未间断。随着老人群体的不断扩大，老人机的市场需求也显示出强劲的增长势头，各种品牌的老人机都推向市场，但这个蓝海却并没有一个领军品牌，结果导致的是各种劣质老人机滥竽充数，缺少真正为老人专业深度定制的手机。

通过Tencent CDC 2016年手机市场深度报告显示，大部分60后父母，更看重手机的待机时长、屏幕、按键和通话质量。而这也正符合飞利浦手机对老年市场的犀利洞察，打造出诸如E570、E311、E180等多款老人机爆款机型，针对老年人的生活习惯和需求融入诸多创新性的人性化设计，受到了老年消费群体的广泛欢迎。在发布会上，飞利浦手机还同期发布了E321和E316两款老人机新品，都主打超长待机和大字体、大键盘的设计，让老人使用时都能一目了然轻松使用，特别是超长待机的特点，对老人来说非常实用，再也不用担心频繁充电的困扰。此外还细心添加的语音播报和音乐、收音机、摄像头功能都是基于充分了解老人的使用习惯所设置。这些细节上的考量，正是一部优质手机的标准，飞利浦手机层层把关不断创新，力争做最懂最适合老人的手机品牌！

飞利浦还一直秉承以人为本可持续发展的理念，将健康的诉求带入产品之中。作为飞利浦打造健康手机的人性化功能，SoftBlue反蓝光技术可以说是飞利浦手机的创新亮点。

物理学研究表明，波长越短，能量就越高，穿透力越强。近年来出现的LED为发光源的手机屏幕，其光源的峰值光谱都是这种短波蓝光。如果长时间遭受短波蓝光的刺激，眼睛会感受到较为明显的疲劳和酸胀。而飞利浦手机充分考虑用户的实际需求，进而研制创新出将SoftBlue反蓝光技术应用至手机上，减轻长时间观看手机带来的眼睛不适感，减轻用眼压力。

不仅如此，飞利浦手机作为屡次突破京东阶段销量纪录的品牌，始终保持着敏锐的科技发展眼光。作为飞利浦“视界新生态”的神经中枢，飞利浦手机不断深入尝试与其余屏幕一体化的研究，打造个性化的多屏智能体验。通过对用户使用习惯数据和大数据分析，为不同用户，有针对性地提供不同的内容和服务，并实现与其他屏幕同步播放。可以说，在“视界新生态”的初级阶段，飞利浦手机已经完成了技术和数据积累，连林志玲也对飞利浦手机赞不绝口，时刻使用飞利浦手机处理繁忙的工作。

立足“视界新生态”的策略，依靠强大创新科技实力，相信飞利浦手机2017年将继续引领手机行业发展，成为创新先锋！